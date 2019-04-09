Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный Роснефти финансовый ущерб. Речь идет о сумме 5,7 миллиона рублей. Деньги уже переданы госкорпорации.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб. Речь идет о сумме 5,7 миллиона рублей. Деньги уже переданы госкорпорации, сообщил агентству РИА Новости адвокат Павел Зайцев.Напомним, правоохранительные органы подозревают бывшего губернатора в мошенничестве. По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы он на должности вице-президента "Роснефти" арендовал помещение у своей же фирмы по завышенной цене.