Звезду Деффчонок не узнали поклонники. Галина
Боб резко сменила имидж, превратившись в блондинку.
Звезду "Деффчонок" не узнали поклонники. Галина
Боб резко сменила имидж, превратившись в блондинку.
Фотография, которая появилась в Instagram сериала
удивила поклонников актрисы. Галину Бобу узнали: на снимке запечатлена
блондинка – тогда как фанаты узнают своего кумира по рыжим волосам.
Звезда "Деффчонок", видно, и сама была в
растерянности – она поспешила объяснить подписчикам, почему сменила привычный
образ.
"Я очень любила свой рыжий… И мне казалось, что до
старости я буду такой. Но… Что-то пошло не так. И где-то пару недель назад я
задумалась о блонде. Я решалась… Я волновалась… Морально готовилась… А потом
плюнула", – написала актриса (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Фолловеры, пережив первый шок, похвалили
за смелость. Фанаты в итоге решили, что новый цвет актрисе к лицу, передает
"Вы стали новой и интересной! Вы классная!", "Мне
кажется, что вы будто помолодели с новым цветом. Очень идет вам!", "Ох,
я вот тоже хочу сменить цвет волос, но никак не решаюсь. А теперь вы меня
вдохновили!", – пишут комментаторы.
Напомним, в начале прошлого года стало известно о проблемах со здоровьем сына Как рассказала Галина Боб, ребенок подхватил острую вирусную инфекцию и попал в реанимацию. Позже мальчику поставили капельницу. Все это время звезда "Деффчонок" была рядом, веселила и поддерживала сына. К счастью, все обошлось.