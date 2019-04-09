Звезду Деффчонок не узнали поклонники. Галина Боб резко сменила имидж, превратившись в блондинку.

Звезду "Деффчонок" не узнали поклонники. ГалинаБоб резко сменила имидж, превратившись в блондинку.Фотография, которая появилась в Instagram сериалаудивила поклонников актрисы. Галину Бобу узнали: на снимке запечатленаблондинка – тогда как фанаты узнают своего кумира по рыжим волосам.Звезда "Деффчонок", видно, и сама была врастерянности – она поспешила объяснить подписчикам, почему сменила привычныйобраз."Я очень любила свой рыжий… И мне казалось, что достарости я буду такой. Но… Что-то пошло не так. И где-то пару недель назад язадумалась о блонде. Я решалась… Я волновалась… Морально готовилась… А потомплюнула", – написала актриса (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Фолловеры, пережив первый шок, похвалилиза смелость. Фанаты в итоге решили, что новый цвет актрисе к лицу, передает"Вы стали новой и интересной! Вы классная!", "Мнекажется, что вы будто помолодели с новым цветом. Очень идет вам!", "Ох,я вот тоже хочу сменить цвет волос, но никак не решаюсь. А теперь вы менявдохновили!", – пишут комментаторы.Напомним, в начале прошлого года стало известно о проблемах со здоровьем сына Как рассказала Галина Боб, ребенок подхватил острую вирусную инфекцию и попал в реанимацию. Позже мальчику поставили капельницу. Все это время звезда "Деффчонок" была рядом, веселила и поддерживала сына. К счастью, все обошлось.