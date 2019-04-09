Меньше недели осталось до главного события – нет, даже не года, а десятилетия! – 70-летия Аллы Пугачевой. Страна замерла в предвкушении этого грандиозного события – люди заказывают цветы и ищут билеты на юбилей Примадонны, отменяют все дела, чтоб смотреть посвященные ей программы по телевизору. Да и у самой артистки забот полон рот.

Меньше недели осталось до главного события – нет, даже не года, а десятилетия! – 70-летия Аллы Пугачевой. Страна замерла в предвкушении этого грандиозного события – люди заказывают цветы и ищут билеты на юбилей Примадонны, отменяют все дела, чтоб смотреть посвященные ей программы по телевизору. Да и у самой артистки забот полон рот."Мы не понимаем, когда она спит, – вздыхает подруга Пугачевой дизайнер Мила Ставицкая. – Аллаведь и режиссер, и сценарист, и кулинар – мастер на все руки. Поэтомуто составляет меню, то согласовывает оформление кулис. Ни одна деталь не ускользнет из-под ее зоркого контроля".Изначально праздник думали провести на подмосковной даче Александра Буйнова, где есть все для проведения масштабного торжества – и открытая веранда, И даже сцена. Но потом все вдруг перенесли в элитный ресторан на Рублевке – мол, вдруг снег или дождь. Там 15 апреля соберутся только родственники Примадонны,Но уже через пару дней в центре Москвы будет дан торжественный прием. Как пишет , он он пройдет в форматекапустника: юбилярше вручат подарки, произнесут поздравления и тостыв ее честь.Правда, в качестве гостей на юбилее хочет хочет видеть далеко не всех, с кем сводила ее судьба за 70 лет. В списке приглашенных – Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Борис Краснов, Галина Волчек, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева‚ Алишер‚ Олеся Судзиловская‚ Алина Редель, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валентин и Марина Юдашкины, врачи, которые не раз спасали Примадонну. Многие из них, как ожидается, посетят и ее юбилейный концерт в Кремле 17 апреля.