Коммунальная авария в одном из домов Сыктывкара закончилась неожиданным распоряжением работников коммунальных служб: они отказались чинить канализацию, при этом запретив жителям дома пользоваться туалетом.

Отказ приступить к работам коммунальщики обосновали тем, что у них закончился рабочий день. Также отказ чистить стояк работники ЖКХ объяснили законом о тишине – дескать, нельзя шуметь после 20 часов.В итоге они отключили воду во всем подъезде и сообщили, что теперь пять семей, живущих там, не смогут пользоваться туалетом, рекомендовав справлять нужду в горшок, пишет PG11.ru.Журналисты не смогли дозвониться до руководства управляющей компании, и кто несет ответственность за инцидент, осталось невыясненным.