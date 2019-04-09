За четыре дня до 58-летия космического полета Юрия Гагарина ушел из жизни конструктор корабля Восток Виктор Благов. Он участвовал в проектировании кораблей Восток, Восход, первой советско-американской экспедиции Союз-19 и Apollo, был руководителем полетов орбитальных станций Салют и Мир.

За четыре дня до 58-летия космического полета Юрия Гагарина ушел из жизни конструктор корабля "Восток" Виктор Благов. Он участвовал в проектировании кораблей "Восток", "Восход", первой советско-американской экспедиции "Союз-19" и Apollo, был руководителем полетов орбитальных станций "Салют" и "Мир".В ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" Виктор Благов пришел в 1959 году после окончания Московского авиационного института (МАИ), напоминает пресс-служба корпорации. Он активно участвовал в совместных работах с американским космическим агентством NASA по программам "Мир-Shuttle" и "Мир-NASA", а также по созданию и эксплуатации Международной космической станции (МКС).Виктор Дмитриевич Благов стал одним из основателей научной школы "Планирование и оперативное управление пилотируемыми космическими полетами". Он воспитал несколько поколений высококлассных специалистов, которые управляют полетами космических аппаратов из подмосковного ЦУПа.Но главная мечта Благова пока не исполнилась: он мечтал увидеть воочию старт марсианского корабля с экспедицией к Красной планете.Он знал дату, когда этот старт произойдет, и с удовольствием отвечал на вопрос о дате этого полета человека на Марс. По мнению Виктора Благова, старт должен был состояться 3 января 2036 года. Когда инженера спрашивали, как он так точно высчитал дату старта, то Благов скромно отвечал: "Мне будет ровно 100 лет в это момент".