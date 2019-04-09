Заслуженный артист России Сергей Баталов откровенно
побеседовал с телеведущим Борисом Кочевниковым. В студии программы Судьба человека
актер поведал, как в молодости притворялся родственником звезды советского
кино.
Заслуженный артист России Сергей Баталов откровенно
побеседовал с телеведущим Борисом Кочевниковым. В студии программы "Судьба человека"
актер поведал, как в молодости притворялся родственником звезды советского
кино.
Сергей Баталов признался, что многие считали его
родственником Алексея Баталова, который полюбился зрителям ролью Гоши в
легендарном фильме "Москва слезам не верит". Однокурсники будущего артиста по театральному училищу постоянно интересовались его биографией. Они не верили, что
Сергей и Алексей Владимирович всего-навсего однофамильцы.
Баталов рассказал, что носит фамилию отчима. В начале своей
карьеры он планировал ее поменять, чтобы избежать сравнений, но не успел.
"Съемки шли одна за другой и меня уже все стали узнавать
именно под фамилией Баталов. Тогда я понял, что главное – это не опозорить
знаменитую фамилию", – признался артист в студии программы "Судьба
человека".
Как-то раз, он вместе с другом артистом Сергеем Газаровым, устроил
грандиозный розыгрыш. Приятели поехали вместе в Баку, там жили родственники
Газарова. Тот сказал близким, что везет с собой сына звезды оскароносного
фильма Алексея Баталова.
"Мне Газаров сказал: "Ну, надо сыграть". Меня встречали с
оркестром. У Газарова брат дирижер, поэтому я не удивился. Местные женщины были
готовы носить меня на руках. Они брали меня за руку и чуть ли не в любви
признавались. В те годы Алексей Баталов был звездой номер один", – шокировал
ведущего ток-шоу артист.
Через несколько недель приятели засобирались в Москву. Сергей
Баталов решил во всем признаться. Во время застолья он решил произнести тост-покаяние.
"Даже если бы я не был сыном Баталова…" В это время Газаров мне говорит:
"Играем до конца". В итоге я так и не сознался", – рассказал о своих проделках
Сергей Баталов в студии программы .