Заслуженный артист России Сергей Баталов откровенно побеседовал с телеведущим Борисом Кочевниковым. В студии программы Судьба человека актер поведал, как в молодости притворялся родственником звезды советского кино.

Заслуженный артист России Сергей Баталов откровеннопобеседовал с телеведущим Борисом Кочевниковым. В студии программы "Судьба человека"актер поведал, как в молодости притворялся родственником звезды советскогокино.Сергей Баталов признался, что многие считали егородственником Алексея Баталова, который полюбился зрителям ролью Гоши влегендарном фильме "Москва слезам не верит". Однокурсники будущего артиста по театральному училищу постоянно интересовались его биографией. Они не верили, чтоСергей и Алексей Владимирович всего-навсего однофамильцы.Баталов рассказал, что носит фамилию отчима. В начале своейкарьеры он планировал ее поменять, чтобы избежать сравнений, но не успел."Съемки шли одна за другой и меня уже все стали узнаватьименно под фамилией Баталов. Тогда я понял, что главное – это не опозоритьзнаменитую фамилию", – признался артист в студии программы "Судьбачеловека".Как-то раз, он вместе с другом артистом Сергеем Газаровым, устроилграндиозный розыгрыш. Приятели поехали вместе в Баку, там жили родственникиГазарова. Тот сказал близким, что везет с собой сына звезды оскароносногофильма Алексея Баталова."Мне Газаров сказал: "Ну, надо сыграть". Меня встречали соркестром. У Газарова брат дирижер, поэтому я не удивился. Местные женщины былиготовы носить меня на руках. Они брали меня за руку и чуть ли не в любвипризнавались. В те годы Алексей Баталов был звездой номер один", – шокировалведущего ток-шоу артист.Через несколько недель приятели засобирались в Москву. СергейБаталов решил во всем признаться. Во время застолья он решил произнести тост-покаяние."Даже если бы я не был сыном Баталова…" В это время Газаров мне говорит:"Играем до конца". В итоге я так и не сознался", – рассказал о своих проделкахСергей Баталов в студии программы .