Лера Кудрявцева отдыхает от напряженных будней в Лондоне. Из отпуска телеведущая вернется не с пустыми руками: на улицах британской столицы ей удалось добыть халявных витаминов, которые могут пригодиться молодому супругу телезвезды.

Лера Кудрявцева отдыхает от напряженных будней в Лондоне. Изотпуска телеведущая вернется не с пустыми руками: на улицах британской столицыей удалось добыть "халявных" витаминов, которые могут пригодитьсямолодому супругу телезвезды.оставила мужа Игоря Макарова с дочерью Машейв Москве – а сама отправилась с сестрой в Лондон. Как рассказывает телезвезда всвоем микроблоге, путешественницам повезло: в британской столице прекраснаяпогода.В прошлом месяце Кудрявцева жаловалась на перенапряжение,бессонницу и плохое настроение. Телеведущая постоянно переживала за маленькуюдочь, по всякому поводу паниковала и доводила себя до стресса. Так что былорешено сделать паузу в работе.47-летняя Лера Кудрявцева отчиталась в Instagram, что они с сестрой Оксанойнесколько часов гуляли по лондонским улицам, любуясь архитектурой, двухэтажнымикрасными автобусами и черными кэбами. Не обошлось и без фотосессий: Лерапозировала в черном пальто, джинсах и белых кроссовках.Как заметила , даже в отпуске надо проводитьвремя с пользой. Во время прогулки сестры наткнулись на рекламную акцию – наулице бесплатно раздавали витамины. "Ну нам-то все надо. Мы бесплатновитаминчики решили взять", – рассказала звезда.Позже на обороте упаковкизвезда прочитала, что витамины предназначены для мужчин от 50 лет. Тем неменее, от них не отказалась – решила, что таблетки пригодятся еемужу. Ничего, что Макарову еще 31 год – не повредят, пишет Cosmopolitan.