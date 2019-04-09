Лера Кудрявцева отдыхает от напряженных будней в Лондоне. Из
отпуска телеведущая вернется не с пустыми руками: на улицах британской столицы
ей удалось добыть халявных витаминов, которые могут пригодиться
молодому супругу телезвезды.
Лера Кудрявцева отдыхает от напряженных будней в Лондоне. Из
отпуска телеведущая вернется не с пустыми руками: на улицах британской столицы
ей удалось добыть "халявных" витаминов, которые могут пригодиться
молодому супругу телезвезды.
оставила мужа Игоря Макарова с дочерью Машей
в Москве – а сама отправилась с сестрой в Лондон. Как рассказывает телезвезда в
своем микроблоге, путешественницам повезло: в британской столице прекрасная
погода.
В прошлом месяце Кудрявцева жаловалась на перенапряжение,
бессонницу и плохое настроение. Телеведущая постоянно переживала за маленькую
дочь, по всякому поводу паниковала и доводила себя до стресса. Так что было
решено сделать паузу в работе.
47-летняя Лера Кудрявцева отчиталась в Instagram, что они с сестрой Оксаной
несколько часов гуляли по лондонским улицам, любуясь архитектурой, двухэтажными
красными автобусами и черными кэбами. Не обошлось и без фотосессий: Лера
позировала в черном пальто, джинсах и белых кроссовках.
Как заметила , даже в отпуске надо проводить
время с пользой. Во время прогулки сестры наткнулись на рекламную акцию – на
улице бесплатно раздавали витамины. "Ну нам-то все надо. Мы бесплатно
витаминчики решили взять", – рассказала звезда.
Позже на обороте упаковки
звезда прочитала, что витамины предназначены для мужчин от 50 лет. Тем не
менее, от них не отказалась – решила, что таблетки пригодятся ее
мужу. Ничего, что Макарову еще 31 год – не повредят, пишет Cosmopolitan.