Американская певица Дженнифер Лопес представила клип на новую песню Medicine. Провокационный ролик появился на сайте Youtube 7 апреля.

Американская певица Дженнифер Лопес представила клип на новую песню Medicine. Провокационный ролик появился на сайте Youtube 7 апреля.В новом клипе 49-летняя звезда устраивает модный карнавал. Дженнифер Лопес появляется перед поклонниками в образах гадалки, женщины-ковбоя, танцовщицы и модели на подиуме. Актриса с удовольствием демонстрирует откровенные наряды.Пользователи пришли в восторг от ролика. "Почему мне кажется, что Дженнифер Лопес никогда не стареет в то время, как я похожа на настоящую развалину?", "Вау, я не был готов к танцу на шесте", "Она идеальна во всем! Обожаю эту песню", "Хочу напомнить всем вам, что ей скоро исполнится 50! Джей Ло – королева!" – делились мыслями пользователи.