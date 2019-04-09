Певец уверен, что современная отечественная эстрада – это жалкое
зрелище. Прохор Шаляпин прошелся по модным молодежным исполнителям, досталось
от певца и Алле Пугачевой.
Певец уверен, что современная отечественная эстрада – это жалкое
зрелище. Прохор Шаляпин прошелся по модным молодежным исполнителям, досталось
от певца и Алле Пугачевой.
Артист уверен, что страна теряет культуру: музыка перестала
быть народным фольклором. Она лишилась простоты и искренности. Современные исполнители,
считает Прохор Шаляпин, занимаются исключительно пропагандой пафоса.
"О чем эти песни?
Сегодняшние герои про что поют? Они же не поют про фундаментальные
ценности, про любовь друг к другу, про семью", – рассуждает вокалист.
Прохор отметил также, что музыкальный
мир стал очень ограничен. Зрителям приходится довольствоваться выступлениями
артистов, которые изжили себя.
В пример Шаляпин привел юбилейный
концерт Аллы Пугачевой, который скоро пройдет в Кремле. Вокалист отметил, что
в нем не будет ничего особенного, хоть организаторы и обещают показать нечто грандиозное. Сам бы он на ее выступление не пошел.
"Смотреть там особо не на что будет. Смотреть на женщину,
которая еле вышла на сцену и что-то там поет? Ну мне не интересно, например. Не
хочу ничего сказать про Пугачеву конкретно, это касается абсолютно всех
артистов", – пнул пожилую Примадонну .
Певец считает, что в 70 лет он не сможет дать зрителям то,
что он может подарить им сейчас. не хочет выступать перед
поклонниками без огонька в глазах.
Сам артист сейчас строит грандиозные планы на будущее. В
прошлом году он сошелся с бывшей женой Армена Джигарханяна – пианисткой
Виталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор Шаляпин и его возлюбленная подумывают о
детях.
Сообщает .
"Я вырос для этого. Я,
конечно, человек эгоистичный. Но я бы не хотел, чтобы мои дети
родились, когда мне стукнет 150 лет", – сказал Прохор Шаляпин.