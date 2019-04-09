Герцог и герцогиня Кембриджские серьезно относятся к проблеме защиты окружающей среды. Кейт Миддлтон и принц Уильям не выбрасывают старые детские вещи, а передают их потомкам.

Герцог и герцогиня Кембриджские серьезно относятся к проблеме защиты окружающей среды. Кейт Миддлтон и принц Уильям не выбрасывают старые детские вещи, а передают их потомкам.Герцогиня Кембриджская отдала принцессе Шарлотте одежду, которую в прошлом носил принц Джордж. Недавно репортеры заметили малышку в темно-синем кардигане, принадлежавшем ее старшему брату.Один из королевских экспертов похвалил Кейт Миддлтон за такой разумный подход к вещам. "Это очень мило, что принц Джордж и принцесса Шарлотта носят один кардиган. Только потому что они члены королевской семьи, разве они не могут делиться одеждой?", – цитирует его издание International Business Times.Любопытно, что это не первый случай, когда наследники донашивают одежду родственников. Так, во время тура герцога и герцогини Кембриджских и их отпрысков по городам Польши журналисты обратили внимание, что принцесса Шарлотта появилась в красных ботинках, которые в детстве надевал принц Гарри. Эту обувь можно увидеть на архивном королевском снимке, сделанном в 1986 году.Тогда многие поклонники осудили решение . Они не понимали, почему супруга принца Уильяма не может приобрести новые вещи для маленькой дочери.Поступок герцогини объяснил эксперт. "Повторное использование вещей – это очень хорошо для окружающей среды. Я не знаю, почему кто-то может думать иначе. Герцог и герцогиня Кембриджские ведут скромный образ жизни, и, по-моему, это замечательно", – заключил он.