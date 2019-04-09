Герцогиня Кембриджская поделилась в Instagram с подписчиками архивным снимком своего сына
принца Луи. На фото малышу Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще несколько
месяцев.
Герцогиня Кембриджская поделилась в Instagram с подписчиками архивным снимком своего сына
принца Луи. На фото малышу Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще несколько
месяцев.
На трогательном снимке мальчик
сидит на руках у своего дедушки принца Чарльза, который выглядит очень счастливым.
Кейт Миддлтон написала, что вся семья была невероятно рада во время той
фотосессии.
Также Герцогиня Кембриджская добавила, что с нетерпением ждет следующей
семейной съемки. Она должна пройти в честь первого дня рождения Луи.
Кроме того, Кейт Миддлтон выложила фото
королевской семьи, на котором изображены принц Чарльз с супругой Камиллой,
принцы Гарри и Уильям, сама Кейт с тремя детьми и Меган Маркл. Под фото
герцогиня Кембриджская пожелала Камилле
и Чарльзу счастливой 14-й годовщины свадьбы и "еще многих счастливых лет вместе".
Оба снимка восхитили пользователей соцсети.
Напомним, принц Луи родился 23 апреля
2018 года. рассказала в январе, что наследник уже неплохо ползает.
Отметим, что апрель – очень
насыщенный месяц для королевской семьи. Помимо дня рождения принца Луи Уильям и
29 апреля празднуют
годовщину своей свадьбы – восемь лет.
Как писали "Дни.ру", ране стало известно, какое
прозвище в юности сокурсники дали Кейт Миддлтон. Они были уверены, что она
выйдет замуж за члена монаршей семьи. Они даже называли ее "Ждущей
принцессой". Сама же королевская особа негативно относилась к этому
сочетанию.