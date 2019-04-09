Герцогиня Кембриджская поделилась в Instagram с подписчиками архивным снимком своего сына принца Луи. На фото малышу Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще несколько месяцев.

Герцогиня Кембриджская поделилась в Instagram с подписчиками архивным снимком своего сынапринца Луи. На фото малышу Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще несколькомесяцев.На трогательном снимке мальчиксидит на руках у своего дедушки принца Чарльза, который выглядит очень счастливым.Кейт Миддлтон написала, что вся семья была невероятно рада во время тойфотосессии.Также Герцогиня Кембриджская добавила, что с нетерпением ждет следующейсемейной съемки. Она должна пройти в честь первого дня рождения Луи.Кроме того, Кейт Миддлтон выложила фотокоролевской семьи, на котором изображены принц Чарльз с супругой Камиллой,принцы Гарри и Уильям, сама Кейт с тремя детьми и Меган Маркл. Под фотогерцогиня Кембриджская пожелала Камиллеи Чарльзу счастливой 14-й годовщины свадьбы и "еще многих счастливых лет вместе".Оба снимка восхитили пользователей соцсети.Напомним, принц Луи родился 23 апреля2018 года. рассказала в январе, что наследник уже неплохо ползает.Отметим, что апрель – оченьнасыщенный месяц для королевской семьи. Помимо дня рождения принца Луи Уильям и29 апреля празднуютгодовщину своей свадьбы – восемь лет.Как писали "Дни.ру", ране стало известно, какоепрозвище в юности сокурсники дали Кейт Миддлтон. Они были уверены, что онавыйдет замуж за члена монаршей семьи. Они даже называли ее "Ждущейпринцессой". Сама же королевская особа негативно относилась к этомусочетанию.