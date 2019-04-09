Специалисты из Католического университета Америки предупредили человечество о серьезной опасности. На Землю может обрушиться мощный огненный дождь.

Специалисты из Католического университета Америки предупредили человечество о серьезной опасности. На Землю может обрушиться мощный огненный дождь.По словам исследователей, Солнце выбрасывает в открытый космос огненную плазму. Часть вещества попадает в пространство, а другая – вновь притягивается к звезде благодаря гравитации.Специалисты предполагают, что если выброс плазмы будет слишком интенсивным, то тогда огненный дождь обрушится на ближайшие к Солнцу планеты в виде бури. Огненная стихия может атаковать и Землю.На данный момент исследователи пытаются узнать, какие последствия солнечная буря будет иметь для нашей планеты. Они подчеркивают, что даже небольшие вспышки на Солнце приводят к изменению жизни целой планеты, сообщаетНапомним, недавно российские ученые назвали приблизительную дату конца света. Директор Института земного магнетизма РАН Владимир Кузнецов рассказал, что через пять миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, который поглотит внутренние планеты системы и сожжет Землю.После этого звезда начнет остывать и превратиться в белого карлика, уточняет . По мнению специалистов, плотность мертвого Солнца не сравнить ни с одним известным науке металлом.