Международная группа исследователей обнаружила ген, который в сочетании со стрессом, пережитым в детстве, влияет на развитие аутистического расстройства. О своем открытии они рассказали репортерам.

Международная группа исследователей обнаружила ген, который в сочетании со стрессом, пережитым в детстве, влияет на развитие аутистического расстройства. О своем открытии они рассказали репортерам.Нейробиологи из медицинского университета имени Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов установили, что ген CDH13 играет важную роль в возникновении и развитии аутизма. По словам специалистов, он кодирует белок кадгерин 13, который участвует в различных процессах мозга.Исследователи захотели узнать, в каком состоянии – "выключенном" или "включенном" – это вещество может вызвать расстройство. Тогда специалисты провели эксперимент на детенышах грызунов.Они разделили животных на две группы. У первой команды ген оставался активным, у второй – находился в состоянии покоя. При этом ученые решили подвергнуть стрессу мышат: разлучили их с матерью.Специалисты выяснили, что грызуны с работающим геном CDH13 смогли быстро привыкнуть к напряженным ситуациям. Что касается второй группы мышей, то они были более осторожными и не спешили проявлять смелость и любознательность."Результаты подтверждают, что в развитии психоневрологических расстройств, в том числе аутизма, важную роль играет взаимодействие генов с факторами среды", – рассказал "Известиям"руководитель лаборатории психиатрической нейробиологии Сеченовского университета Клаус-Петер Леш.