Супруга игрока Зенита Катерина Кейру откровенно рассказала о расставании со спортсменом. По ее словам, после скандала Иван Новосельцев предлагал ей встретиться наедине, но она отказалась.

Супруга игрока "Зенита" Катерина Кейру откровенно рассказала орасставании со спортсменом. По ее словам, после скандала Иван Новосельцевпредлагал ей встретиться наедине, но она отказалась.Женафутболиста заявила, что до сих пор так и не понимает, из-за чего произошел ихразрыв. Также она в недоумении из-за того, что Иван Новосельцев не простобросил ее беременную, но и переписал на третьих лиц все их совместноеимущество.Пословам Катерины Кейру, супруг просто сбежал. Оказывается, один раз он все-такивышел на связь с женой – 30 марта. "Давай встретимся, все обсудим. Только мое условие –тет-а-тет". Понимаете, да? Он не спросил: "Как ты себя чувствуешь?", "Все линормально с малышом?", "Нужна тебе какая-то помощь?". Нет, ничего подобного.Зато сразу начал ставить какие-то условия", – цитирует девушкуНо Катерина ответила Ивану Новосельцеву,что один на один встречаться не будет. Она призналась, что боится мужа. "Пустьсо мной рядом будет кто-то из моих близких. Только для подстраховки – мало ли,что случится", – заявила она. Ведь девушка теперь не доверяет футболисту."Да. Я его боюсь… Что угодно… Поставитьподножку. Толкнуть. Вроде как невзначай…", – поделилась страшнымипредположениями жена . Она считает, что ожидать теперь отспортсмена можно всего, что угодно.Послевыпуска эфира "Пустьговорят" на Первом канале о ситуации в семье спортсмена заблокировалКатерину Кейру и ее родных в соцсетях. Закрыл он свои страницы и от публичногодоступа. "Ваня не прошел испытание деньгами. Такое впечатление, что он о нихтолько и думал", – отметила супруга футболиста.