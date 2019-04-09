Супруга игрока Зенита Катерина Кейру откровенно рассказала о
расставании со спортсменом. По ее словам, после скандала Иван Новосельцев
предлагал ей встретиться наедине, но она отказалась.
Супруга игрока "Зенита" Катерина Кейру откровенно рассказала о
расставании со спортсменом. По ее словам, после скандала Иван Новосельцев
предлагал ей встретиться наедине, но она отказалась.
Жена
футболиста заявила, что до сих пор так и не понимает, из-за чего произошел их
разрыв. Также она в недоумении из-за того, что Иван Новосельцев не просто
бросил ее беременную, но и переписал на третьих лиц все их совместное
имущество.
По
словам Катерины Кейру, супруг просто сбежал. Оказывается, один раз он все-таки
вышел на связь с женой – 30 марта. "Давай встретимся, все обсудим. Только мое условие –
тет-а-тет". Понимаете, да? Он не спросил: "Как ты себя чувствуешь?", "Все ли
нормально с малышом?", "Нужна тебе какая-то помощь?". Нет, ничего подобного.
Зато сразу начал ставить какие-то условия", – цитирует девушку
Но Катерина ответила Ивану Новосельцеву,
что один на один встречаться не будет. Она призналась, что боится мужа. "Пусть
со мной рядом будет кто-то из моих близких. Только для подстраховки – мало ли,
что случится", – заявила она. Ведь девушка теперь не доверяет футболисту.
"Да. Я его боюсь… Что угодно… Поставить
подножку. Толкнуть. Вроде как невзначай…", – поделилась страшными
предположениями жена . Она считает, что ожидать теперь от
спортсмена можно всего, что угодно.
После
выпуска эфира "Пусть
говорят" на Первом канале о ситуации в семье спортсмена заблокировал
Катерину Кейру и ее родных в соцсетях. Закрыл он свои страницы и от публичного
доступа. "Ваня не прошел испытание деньгами. Такое впечатление, что он о них
только и думал", – отметила супруга футболиста.