Множество грузинских политиков и священнослужителей прилетело в Москвы на похороны своего великого земляка Георгия Данелия. Зураб Абашидзе и Нино Бурджанадзе признались, что восприняли смерть режиссера как личную потерю. Не смог присутствовать лишь давний друг актера Вахтанг Какабидзе...

Множество грузинских политиков и священнослужителей прилетело в Москвы на похороны своего великого земляка Георгия Данелия. Зураб Абашидзе и Нино Бурджанадзе признались, что восприняли смерть режиссера как личную потерю. Не смог присутствовать лишь давний друг актера Вахтанг Какабидзе...Кикабидзе и Данелию связывают 50 лет дружбы – впервые они встретились в 1969 году на съемках комедии "Не горюй!", где Кикабидзе играл Бенжамена Глонти, а Данелия был режиссером. А потом были и "Мимино, и "Совсем пропащий"... Причем во всех фильмах Георгия Данелия имя Кикабидзе в титрах было написано как "Буба Кикабидзе". Хотя Буба – прозвище артиста среди родных и близкихНо проститься с режиссером лично Какабидзе не смог. "Похороны состоятся завтра... Я не буду присутствовать, я лежу в больнице – ред.", – заявил актер и музыкант журналистам. Хотя многие предположили, что дело не столько в самочувствии, сколько в нежелании посещать Россию.Дело в том, что еще в 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена "Дружбы" в связи с конфликтом в Южной Осетии и отменил все выступления в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор больше не посещал нашу страну. Зато в октябре 2014 года в интервью украинской газете "Сегодня" Кикабидзе заявил, что "если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны", и нелестно высказался о руководстве России.Но трогательное личное, почти интимное письмо покойному другу Кикабидзе все-таки прислал. "Гия, спасибо тебе за 50 лет нашей дружбы, за счастье, которое ты подарил мне, выбрав героем своих замечательных картин. Спасибо за любовь зрителей, за наши чудесные веселые дни, которые навсегда останутся со мной. Мои глубочайшие соболезнования семье и зрителям, для которых он творил", – говорится в обращении.Напомним, советский режиссер умер 4 апреля от остановки сердца. Ему было 88 лет. В историю отечественного кино он вошел как автор культовых фильмов "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон".