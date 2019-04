Видеохостинг YouTube находится в глубоком кризисе из-за нескольких факторов, которые оказали большое влияние на сервис и его роль в жизни интернет-сообщества, пишет The Verge. Как отмечает издание, за последнее время компания стала отказываться от независимых авторов и их контента, предпочитая более традиционные форматы со знаменитостями, напоминающие телевизионные

Видеохостинг YouTube находится в глубоком кризисе из-за нескольких факторов, которые оказали большое влияние на сервис и его роль в жизни интернет-сообщества, пишет The Verge. Как отмечает издание, за последнее время компания стала отказываться от независимых авторов и их контента, предпочитая более традиционные форматы со знаменитостями, напоминающие телевизионные.В пример журналисты приводят историю авторов канала RackaRacka, Дэнни и Майкла Филиппу (Danny Philippou, Michael Philippou). По словам Дэнни, YouTube, в создании которого он участвовал, мертв, как и их канал. YouTube в прошлом был площадкой, приветствовавшей необычных, уникальных неизвестных авторов, считает он. Теперь же видеохостинг — место для эпизодов вечерних шоу и музыкальных видео, полагает Филипп.Поддерживать ролики пользователей сервис начал в конце нулевых годов, когда Google купила YouTube и столкнулась с проблемой пиратства, вспоминает The Verge. Продвижение авторов, снимающих свои собственные видео, помогло YouTube к 2011 году достичь миллиарда просмотров. Авторам дали возможность получать денежные выплаты за просмотры через систему Google AdSense.Со временем YouTube начал экспериментировать с алгоритмами подбора видеороликов. Вслед за этими переменами авторы каналов стали пытаться менять свои форматы. Несмотря на изменения, к 2015 году сервис находился на пике успеха. Это произошло благодаря запуску платной подписки YouTube Red и специальных шоу, в которых профессионалы и известные на платформе авторы создавали более качественный контент.Сложности во взаимодействии авторов и руководства компании начались в 2016 году. Все больше рекламодателей начали отказываться от размещения на YouTube или проявлять настороженность к площадке как к месту для своих рекламных кампаний.Кроме того, на отношение к авторскому контенту повлияли скандалы с популярными YouTube-блогерами, такими как Феликс Чельберг (Felix Kjellberg), более известный как PewDiePie, и Логан Пол (Logan Paul). Ресурс усилил контроль над видео, попадающими в тренды YouTube, и ужесточил требования к роликам, достойным монетизации. После шквала критики видеосервис решил действовать в угоду того самого голливудского контента, которому они когда-то были альтернативой, подытожил автор The Verge.