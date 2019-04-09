У
Петра Порошенко остается все меньше времени для принятия решения: или бежать из
страны или сесть в тюрьму в случае победы на выборах Владимира Зеленского. План
побега уже обнародован.
У
Петра Порошенко остается все меньше времени для принятия решения: или бежать из
страны или сесть в тюрьму в случае победы на выборах Владимира Зеленского. План
побега уже обнародован.
Порошенко
может остаться в Германии во время намеченной поездки, она состоится через три
дня. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента остается единственный
шанс – бежать из страны. Для этого можно использовать визит в Германию,
намеченный на 12 апреля.
"Потом
можно воспользоваться рецептом Саакашвили. Он сбежал из Грузии за несколько
дней до окончания своих президентских полномочий. Примерно такая же ситуация у
Порошенко”, – сказал политолог в интервью изданию "ПолитНавигатор".
Конечно,
теоретически Порошенко мог бы рассчитывать на черные технологии фальсификации
выборов, но это сценарий Семченко назвал трудновыполнимым. "Фальсификации
такого масштаба возможны только в пользу человека, в победу которого верят, а
сейчас в победу Порошенко уже мало кто верит, включая его приближенных", -
отметил эксперт.
Сейчас
Петр Порошенко может доверять в лучшем случае только окружению из родных и
близких. Все его партнеры только и ждут скорейшей политической кончины президента, чтобы
разделить все то, что было им наворовано за этот период.
Некоторое
время назад в прессе появилась информация о том ,что Порошенко ведет переговоры
и выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые гипотетически
могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия, Испания, Молдавия и
даже Белоруссия.