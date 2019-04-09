У Петра Порошенко остается все меньше времени для принятия решения: или бежать из страны или сесть в тюрьму в случае победы на выборах Владимира Зеленского. План побега уже обнародован.

Петра Порошенко остается все меньше времени для принятия решения: или бежать изстраны или сесть в тюрьму в случае победы на выборах Владимира Зеленского. Планпобега уже обнародован.Порошенкоможет остаться в Германии во время намеченной поездки, она состоится через тридня. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента остается единственныйшанс – бежать из страны. Для этого можно использовать визит в Германию,намеченный на 12 апреля."Потомможно воспользоваться рецептом Саакашвили. Он сбежал из Грузии за несколькодней до окончания своих президентских полномочий. Примерно такая же ситуация уПорошенко”, – сказал политолог в интервью изданию "ПолитНавигатор".Конечно,теоретически Порошенко мог бы рассчитывать на черные технологии фальсификациивыборов, но это сценарий Семченко назвал трудновыполнимым. "Фальсификациитакого масштаба возможны только в пользу человека, в победу которого верят, асейчас в победу Порошенко уже мало кто верит, включая его приближенных", -отметил эксперт.СейчасПетр Порошенко может доверять в лучшем случае только окружению из родных иблизких. Все его партнеры только и ждут скорейшей политической кончины президента, чтобыразделить все то, что было им наворовано за этот период.Некотороевремя назад в прессе появилась информация о том ,что Порошенко ведет переговорыи выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые гипотетическимогут принять лидера Незалежной, назывались также Италия, Испания, Молдавия идаже Белоруссия.