С тех пор, как стало известно о проблемах в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана, к последнему было приковано повышенное внимание. Казалось, после расставания с гламурной блондинкой артист с головой погрузился в работу, но не только на нее у него нашлось время.

С тех пор, как стало известно о проблемах в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана, к последнему было приковано повышенное внимание. Казалось, после расставания с гламурной блондинкой артист с головой погрузился в работу, но не только на нее у него нашлось время.Так, Максима Виторгана сняли обнимающим одной рукой известную актрису Дарью Екамасову. Совместное фото популярный актер опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По мнению многочисленных подписчиков, Максиму стоит приглядеться к Дарье, дескать, она привлекательна, обладает самобытной красотой, к тому же талантлива.Видимо, и сам артист в восторге от коллеги. "она прекрасна!;-))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – признался Максим Виторган. Однако о новых отношениях говорить явно не приходится. "Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в)она очень хочет на сцену и ищет режиссера", – объявил Максим Виторган.Впрочем, комментаторы не оставляют надежд. Они предположили, что Дарья Екамасова уже нашла своего режиссера, имея в виду Максима Виторгана, который недавно примерил новое амплуа режиссера. Он поставил и недавно презентовал спектакль "В городе Лжедмитрове". Интересно, что поддержать его новую работу пришла Ксения Собчак. По всей видимости, пара смогла сохранить человеческие отношения.Напомним, что в начале марта Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о расставании. Говорят, причиной его стало увлечение популярной ведущей режиссером Константином Богомоловым. Наблюдательные поклонники обратили внимание, что Виторган и Собчак еще с конца прошлого года перестали носить обручальные кольца, Новый год провели порознь и не отметили очередную годовщину свадьбы. Вскоре последовало совместное заявление Максима и Ксении. Однако до сих пор точно неизвестно, оформили ли они развод.