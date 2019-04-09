Писатель-сатирик перенес операцию. Михаил Жванецкий сломал руку.

Писатель-сатирик перенес операцию. Михаил Жванецкий сломалруку.Пресс-секретарь знаменитости Олег Ташкевич рассказал,что 85–летний артист сейчас идет на поправку. Врачи пристально следят заздоровьем Михаила Жванецкого.Сатирик получил травму две недели назад. Во время прогулкиписатель поскользнулся на льду и упал на левую руку. Медики диагностировали перелом.Из-за травмы Михаил Жванецкий вынужден скорректироватьграфик выступлений. Концерты пришлось перенести минимум на месяц."Для него опасно передвигаться, потому что был перелом и былаоперация. Было смещение. Поэтому трапы самолетов, лестницы и переодевания – этосложнейший процесс. Еще боль не прошла", – цитирует Ташкевича .Напомним, 6 марта писатель отметил 85-летний юбилей. Не смотряна почтенный возраст до сих пор радует поклонников концертами.Артист отметил, что с годами его истории становятся всемрачнее. Время от времени его посещают мысли о смерти."Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я оней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и приходится обращатьсяк врачу", – сказал сатирик в одном из интервью.Меж тем артист доволен, что у него по-прежнему благодарныезрители. Полные залы на выступлениях исцеляющие действуют на звезду. уверен, что аудитория – это главное, чтоон заслужил к 85 годам. "Причем она везде хорошая: умная, слушающая, слышащая,понимающая", – делился он.