Звезда группы Ночные снайперы появилась в онлайн-шоу ОК
на связи! Диана Арбенина рассказала, как чуть не погибла с детьми в свой же
день рождения.
Звезда группы "Ночные снайперы" появилась в онлайн-шоу "ОК
на связи!" Диана Арбенина рассказала, как чуть не погибла с детьми в свой же
день рождения.
Артистка призналась, что привыкла отмечать на сцене. Но
как-то раз решила сделать исключение и провести праздник с семьей.
"И мы чуть не утонули. Пошли на лодке в море, начался шторм,
нас начало заливать с бортов. А дети маленькие совсем были, года два. Я тогда
все на свете прокляла", – рассказала Диана Арбенина.
Недавно артистка взяла отпрысков с собой в тур в Испанию. Попутно
звезда показала наследникам Колизей. А в феврале этого года солистка группы
"Ночные снайперы" вместе с детьми посещала мексиканский город Чичен-Ица. Путешествуя с
отпрысками знаменитость поняла, что хочет подключить их к работе в группе.
"И у меня есть мечта – затащить их в коллектив. Когда они по
одному, все нормально, а когда вместе – "мы банда". Я хочу, чтобы Тема с
техникой связывался, а Марта помогала в гримерке", – отметила Диана Арбенина.
Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов –
мальчика Артема и девочку Марту. Из-за того, что личная жизнь –
это тайна за семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит
множество слухов. Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного
донора спермы и ЭКО. Меж тем сама рассказала, что отцом ее отпрысков
является бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и
непростые отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.