Звезда группы Ночные снайперы появилась в онлайн-шоу ОК на связи! Диана Арбенина рассказала, как чуть не погибла с детьми в свой же день рождения.

Звезда группы "Ночные снайперы" появилась в онлайн-шоу "ОКна связи!" Диана Арбенина рассказала, как чуть не погибла с детьми в свой жедень рождения.Артистка призналась, что привыкла отмечать на сцене. Нокак-то раз решила сделать исключение и провести праздник с семьей."И мы чуть не утонули. Пошли на лодке в море, начался шторм,нас начало заливать с бортов. А дети маленькие совсем были, года два. Я тогдавсе на свете прокляла", – рассказала Диана Арбенина.Недавно артистка взяла отпрысков с собой в тур в Испанию. Попутнозвезда показала наследникам Колизей. А в феврале этого года солистка группы"Ночные снайперы" вместе с детьми посещала мексиканский город Чичен-Ица. Путешествуя сотпрысками знаменитость поняла, что хочет подключить их к работе в группе."И у меня есть мечта – затащить их в коллектив. Когда они поодному, все нормально, а когда вместе – "мы банда". Я хочу, чтобы Тема стехникой связывался, а Марта помогала в гримерке", – отметила Диана Арбенина.Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов –мальчика Артема и девочку Марту. Из-за того, что личная жизнь –это тайна за семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходитмножество слухов. Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимногодонора спермы и ЭКО. Меж тем сама рассказала, что отцом ее отпрысковявляется бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние инепростые отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.