Российский нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин рассказал о том, что поможет Континентальной хоккейной лиге стать более зрелищнее. Игрок пиджаков считает, что на демонстрируемый хоккей влияют размеры площадки.

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин рассказал о том, что поможет Континентальной хоккейной лиге стать более зрелищнее. Игрок "пиджаков" считает, что на демонстрируемый хоккей влияют размеры площадки."В основном игра идет без моментов и, возможно, это из-за больших площадок. Необходимо срочно уменьшать площадки, потому что хоккей действительно не такой зрелищный, — заявил Панарин, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Один момент за десять минут – болельщикам такое неинтересно. Никому не интересно"."Когда я играл в КХЛ, то казалось, что моментов много. Но, возможно, просто был внутри и не видел НХЛ, где площадка меньших размеров, а игра постоянно идет возле ворот. Здесь есть возможность забить и интересно всем – хоккеистам, зрителям. В КХЛ же вся борьба распределяется по углам, вдалеке от ворот".Напомним, что Панарин по итогам регулярного чемпионата НХЛ набрал 87 (28+59) очков и помог "Коламбусу" пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Соперником "пиджаков" станет победитель "регулярки" "Тампа-Бэй Лайтнинг". Первая встреча состоится 10 апреля.