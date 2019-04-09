Граждане, воспользовавшиеся правом на так называемые ипотечные каникулы, смогут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект разработали вместе со всеми фракциями Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Граждане, воспользовавшиеся правом на так называемые ипотечные каникулы, смогут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект разработали вместе со всеми фракциями Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Проект закона об ипотечных каникулах прошел первое чтение в
Госдуме в конце марта. Документ дает возможность взять отсрочку по погашению
основного долга и процентов по ипотечному займу в случае непредвиденных
жизненных обстоятельств.
В ходе дополнительного анализа было установлено, что
предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет фискальные
последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.
Как гласит действующая редакция Налогового кодекса, доходы гражданина
во время "ипотечных каникул" в виде разницы между процентами,
исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, а также суммой уплаченных
процентов по жилищному займу, должны облагаться по ставке налога на доходы
физических лиц в 35%.
Как сообщает со ссылкой на пояснительную записку к
законопроекту, в таком случае "претензионные ситуации между банками,
которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию
НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками".
Таким образом, разработанный парламентариями
нормативно-правовой акт предлагает освободить ипотечных заемщиков,
воспользовавшихся отсрочкой при погашении платежа, от уплаты налога на доходы
физлиц при получении ими выгоды в связи с экономией на процентах в ходе
"каникул".
В конце марта нижняя палата приняла в первом чтении
законопроект о так называемых ипотечных каникулах, разработанный в рамках
реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Нормативно-правовой акт дает ипотечным заемщикам
отсрочить выплату кредита на срок до шести месяцев. Воспользоваться такой
возможностью смогут граждане, оставшиеся без работы, потерявшие кормильца,
временно нетрудоспособные, признанные инвалидами I или II группы, а также те,
чей семейный доход снизился более чем на 30%.