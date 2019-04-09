Граждане, воспользовавшиеся правом на так называемые ипотечные каникулы, смогут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект разработали вместе со всеми фракциями Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Граждане, воспользовавшиеся правом на так называемые ипотечные каникулы, смогут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект разработали вместе со всеми фракциями Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Проект закона об ипотечных каникулах прошел первое чтение вГосдуме в конце марта. Документ дает возможность взять отсрочку по погашениюосновного долга и процентов по ипотечному займу в случае непредвиденныхжизненных обстоятельств.В ходе дополнительного анализа было установлено, чтопредоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет фискальныепоследствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.Как гласит действующая редакция Налогового кодекса, доходы гражданинаво время "ипотечных каникул" в виде разницы между процентами,исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, а также суммой уплаченныхпроцентов по жилищному займу, должны облагаться по ставке налога на доходыфизических лиц в 35%.Как сообщает со ссылкой на пояснительную записку кзаконопроекту, в таком случае "претензионные ситуации между банками,которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержаниюНДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками".Таким образом, разработанный парламентарияминормативно-правовой акт предлагает освободить ипотечных заемщиков,воспользовавшихся отсрочкой при погашении платежа, от уплаты налога на доходыфизлиц при получении ими выгоды в связи с экономией на процентах в ходе"каникул".В конце марта нижняя палата приняла в первом чтениизаконопроект о так называемых ипотечных каникулах, разработанный в рамкахреализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.Нормативно-правовой акт дает ипотечным заемщикамотсрочить выплату кредита на срок до шести месяцев. Воспользоваться такойвозможностью смогут граждане, оставшиеся без работы, потерявшие кормильца,временно нетрудоспособные, признанные инвалидами I или II группы, а также те,чей семейный доход снизился более чем на 30%.