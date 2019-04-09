Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Эдсон Арантес до Насименто, более известный, как Пеле, покинул парижскую клинику. На прошлой неделе 78-летний бразилец был госпитализирован с высокой температурой.

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Эдсон Арантес до Насименто, более известный, как Пеле, покинул парижскую клинику. На прошлой неделе 78-летний бразилец был госпитализирован с высокой температурой.У Пеле было выявлено обострение хронической инфекции мочевыводящих путей. Король футбола получил необходимую медицинскую помощь и через пять дней пребывания в больницы был выписан. Пеле высоко оценил профессионализм французских врачей.Целью визита выдающегося футболиста в Париж был ряд совместных мероприятий с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Однако в виду заболевания бразильца, программа его пребывания была скорректирована.