Перечисление изъятого в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна заняло у судьи Красногорского городского суда Подмосковья 40 минут. По иску Генпрокуратуры у Шестуна, его родных и подставных лиц было изъято активов на 10 миллиардов рублей.

Только перечисление изъятого в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна заняло у судьи Красногорского городского суда Подмосковья 40 минут. По иску Генпрокуратуры у самого Шестуна, его родных и подставных лиц было изъято активов на 10 миллиардов рублей. Их происхождение они не смогли объяснить.Судье пришлось перечислить все изъятые 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт, отмечает РИА Новости. В то время, пока судья зачитывала список, медики оказывали помощь наблюдавшему за этим из СИЗО по видеоконцеренцсвязи Александру Шестуну. Судью задержанный слушал сидя – он уже несколько десятков дней держит голодовку. А ранее даже предпринял попытку свести счеты с жизнью.Ее семью фактически выгнали на улицу, оставив за забором даже родителей, возмутилась решению суда супруга Александра Юлия Шестун. Она заявила, что решение суда будет обжаловано.С 2003 по 2018 годы Александр Шестун возглавлял Серпуховский район. В это время чиновник проворачивал, по мнению следователей, крупные аферы с муниципальной землей. Земля в результате афер продавалась в десятки раз дешевле рынка, а эти махинации сделали Шестуна миллиардером, подчеркнули следователи.