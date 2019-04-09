Президент Белоруссии не на шутку перепугался после того, как сам же огласил фамилию победителя украинских выборов. Александр
Лукашенко назвал гвалтом бурную реакцию на его заявление.
Президент Белоруссии не на шутку перепугался после того, как сам же огласил фамилию победителя украинских выборов. Александр
Лукашенко назвал гвалтом бурную реакцию на его заявление.
"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого
голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" – отреагировал
Батька на шум в соцсетях. По словам Лукашенко, он не высказывал поддержки ни
одному из кандидатов, тогда как в его высказываниях усмотрели симпатию к
действующему главе украинского государства Петру
Порошенко.
Ранее выразил уверенность в том, что во втором туре
президентских выборов на Украине одержит победу действующий глава государства. "Я
все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко",
– заявил президент Белоруссии.
Он признался,
что с актером и шоуменом Владимиром Зеленским не знаком и видел его только в
кино. С Порошенко же белорусский лидер встречается регулярно. Мало того,
экономическое сотрудничество Киева и Минска в последние годы активно
развивается.
Напомним,
что в первом туре выборов Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов
избирателей, чем Петр Порошенко. Эксперты прогнозируют, что артист сможет
победить во втором туре голосования. Он пройдет 21 апреля.
До
этого два кандидата должны встретиться на публичных дебатах. Зеленский
предложил провести их на самом большом в Киеве стадионе, Порошенко согласился. Правда,
пока нет ясности относительно того, когда состоятся эти дебаты: кандидаты
предлагают разные даты.