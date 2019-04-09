Президент Белоруссии не на шутку перепугался после того, как сам же огласил фамилию победителя украинских выборов. Александр Лукашенко назвал гвалтом бурную реакцию на его заявление.

Президент Белоруссии не на шутку перепугался после того, как сам же огласил фамилию победителя украинских выборов. АлександрЛукашенко назвал гвалтом бурную реакцию на его заявление."Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за когоголосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" – отреагировалБатька на шум в соцсетях. По словам Лукашенко, он не высказывал поддержки ниодному из кандидатов, тогда как в его высказываниях усмотрели симпатию кдействующему главе украинского государства ПетруПорошенко.Ранее выразил уверенность в том, что во втором турепрезидентских выборов на Украине одержит победу действующий глава государства. "Явсе-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко",– заявил президент Белоруссии.Он признался,что с актером и шоуменом Владимиром Зеленским не знаком и видел его только вкино. С Порошенко же белорусский лидер встречается регулярно. Мало того,экономическое сотрудничество Киева и Минска в последние годы активноразвивается.Напомним,что в первом туре выборов Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосовизбирателей, чем Петр Порошенко. Эксперты прогнозируют, что артист сможетпобедить во втором туре голосования. Он пройдет 21 апреля.Доэтого два кандидата должны встретиться на публичных дебатах. Зеленскийпредложил провести их на самом большом в Киеве стадионе, Порошенко согласился. Правда,пока нет ясности относительно того, когда состоятся эти дебаты: кандидатыпредлагают разные даты.