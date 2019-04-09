Президенту Украины Петру Порошенко пришлось объясняться за сказанные им слова о возможном употреблении запрещенных веществ актером Владимиром Зеленским. Ранее в одном из интервью лидер Незалежной намекнул на наркозависимость своего оппонента.

Президенту Украины Петру Порошенко пришлось объясняться за сказанные им слова о возможном употреблении запрещенных веществ актером Владимиром Зеленским. Ранее в одном из интервью лидер Незалежной намекнул на наркозависимость своего оппонента.На сей раз Порошенко был вынужден оправдываться засказанное. По его словам, он не говорил, что Зеленский является наркоманом."Не утверждаю и не утверждал, потому что не имею для этогооснований", – заявил глава государства в эфире телеканала ICTV.Порошенко признался, что условие Зеленского о тестах наалкогольную и наркотическую зависимость его удивило. Заявления о том, что унего проблемы с алкоголем, лидер Незалежной назвал "фейками российскойпропаганды". По словам президента, супруга видела его в состоянииалкогольного опьянения лишь однажды.Главой государства не может быть человек с наркотическойзависимостью, заявлял ранее Порошенко. Таким образом он намекнул на возможныепроблемы с запрещенными веществами у своего оппонента Владимир Зеленского.Глава государства предупредил, что в таком случаебезопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец долженполучить абсолютно четкий ответ и по , и по Зеленскому", -резюмировал президент.Напомним, ранее претенденты на высший государственный постсдали анализы крови. Без казусов не обошлось. У Порошенко врач очень долго немог найти вену, а у Зеленского, как оказалось, анализы брал актер из сериала"Сваты", продюсером которого являлся комик.Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21апреля. Владимиру Зеленскому и Петру необходимо набрать простоебольшинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.