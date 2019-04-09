Президенту Украины Петру Порошенко пришлось объясняться за сказанные им слова о возможном употреблении запрещенных веществ актером Владимиром Зеленским. Ранее в одном из интервью лидер Незалежной намекнул на наркозависимость своего оппонента.
Президенту Украины Петру Порошенко пришлось объясняться за сказанные им слова о возможном употреблении запрещенных веществ актером Владимиром Зеленским. Ранее в одном из интервью лидер Незалежной намекнул на наркозависимость своего оппонента.
На сей раз Порошенко был вынужден оправдываться за
сказанное. По его словам, он не говорил, что Зеленский является наркоманом.
"Не утверждаю и не утверждал, потому что не имею для этого
оснований", – заявил глава государства в эфире телеканала ICTV.
Порошенко признался, что условие Зеленского о тестах на
алкогольную и наркотическую зависимость его удивило. Заявления о том, что у
него проблемы с алкоголем, лидер Незалежной назвал "фейками российской
пропаганды". По словам президента, супруга видела его в состоянии
алкогольного опьянения лишь однажды.
Главой государства не может быть человек с наркотической
зависимостью, заявлял ранее Порошенко. Таким образом он намекнул на возможные
проблемы с запрещенными веществами у своего оппонента Владимир Зеленского.
Глава государства предупредил, что в таком случае
безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен
получить абсолютно четкий ответ и по , и по Зеленскому", -
резюмировал президент.
Напомним, ранее претенденты на высший государственный пост
сдали анализы крови. Без казусов не обошлось. У Порошенко врач очень долго не
мог найти вену, а у Зеленского, как оказалось, анализы брал актер из сериала
"Сваты", продюсером которого являлся комик.
Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21
апреля. Владимиру Зеленскому и Петру необходимо набрать простое
большинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.