Оформившие развод Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество. Адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал, что артист продолжает содержать бывшую жену.

Оформившие развод Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество. Адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал, что артист продолжает содержать бывшую жену.В ноябре 2018 года Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись после почти 30 лет совместной жизни. Говорят, причиной расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Несмотря на то, что, казалось бы, экс-супругов больше ничего не держит вместе, они никак не могут расстаться окончательно. Всему виной раздел совместно нажитого имущества.Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин убежден, что эта тяжба, начавшаяся летом прошлого года, может длиться годами. Проблема в том, что стороны никак не могут договориться. Якобы все предложения Евгения Петросяна. касающиеся раздела имущества, Елена Степаненко отклонила. А теперь выяснилось, что процесс вообще остановлен.Оказывается, что 12 квартир и другая недвижимость пары требуют судебной оценки, так как представленные ими оценки имущества сильно различаются, а о дележе пяти тысяч предметов искусства и средств на счетах в банках даже речи не идет. К тому же выяснилось, что Евгений Петросян продолжает тратить на бывшую супругу миллионы рублей.За несколько месяцев полтора миллиона были потрачены на оплату коммунальных услуг со счета, который был разблокирован с позволения судьи. По словам Сергея Жорина, в доказательство того, куда были потрачены деньги, были предоставлены выписка со счета, а также квитанции. Адвокат рассказал, что они попросили разблокировать еще один счет, ссылаясь на то, что коммуналку надо платить и дальше. Однако судья отказала, назначив экспертизу, и все расходы возложила на Евгения Петросяна.По словам Жорина, в месяц юморист тратит на оплату коммунальных платежей Степаненко по нескольку сотен тысяч рублей. "В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко", – уточнил адвокат. В итоге, подал апелляцию на эти решения."Фактически вынесено невыполнимое определение. Судья отказала в разблокировке счета, и при том возложила все расходы за экспертизу на Петросяна. И мы просим оба определения отменить. Расходы возложить солидарно", – цитирует Сергея Жорина .