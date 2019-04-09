Анастасия Волочкова говорит, что устала требовать от экс-мужа Игоря Вдовина возврата трех миллионов долларов, которые одолжила ему больше 10 лет назад. В Прямом эфире балерина призналась, что он изначально тянул из нее деньги, а ее роскошная жизнь тогда была показушной.

Три миллиона долларов. Таков счет, который Анастасия Волочкова предъявляет своему бывшему мужу - бизнесмену Игорю Вдовину.Когда они поженились, в СМИ и соцсетях многие восхищались их роскошной свадьбой. Однако, как оказывается сейчас, "шикарная жизнь" была показушной.Балерина откровенно рассказала ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову о том, что с самого начала отношений Вдовин тянул из нее деньги.Еще до официальной свадьбы он попросил у Анастасии 600 тысяч долларов в долг на две недели, а вернул только через год.Уже вскоре он вновь попросил – уже миллион долларов, напугав влюбленную в него женщину, что иначе его посадят в тюрьму.Тогда у них только родилась дочь Ариадна, поэтому, говорит Волочкова, она дала ему и эту сумму. Ее он тоже вернул только через год.Поженились они в 2007-м, а через год Вдовин вновь попросил у жены денег – теперь уже три миллиона долларов.Волочкова признается: когда все думали, что она живет в роскошных апартаментах, на самом деле ей приходилось скитаться по съемным домам.Убедив Анастасию, что он собирается вложить эти средства в инвестиционный проект и вернуть с хорошими процентами, Вдовин, по словам балерины, деньги взял, но до сих пор так и не вернул.Она признается, что устала требовать их возврата, а также средства на содержание их общей 12-летней дочери, поэтому и решила публично рассказать о махинациях Вдовина и написать на него заявление.Балерина также рассказала, что непросто складываются и ее отношения с матерью, которая пыталась манипулировать ею, а теперь переключилась на внучку Ариадну.Оказалось, что и в новой семье отца после того, как он ушел от мамы Насти к другой женщине, тоже не все чисто.Волочкова рассказывает, что обеспечивала отца, особенно когда он тяжело заболел, а потом узнала, что его новая жена Лена с ее дочкой разворовали всю мебель в квартире отца и забрали все ее подарки.После этого балерина устроила отца в санаторий, где за ним хорошо ухаживают.Почему Анастасия считает, что мать манипулирует ею и Ариадной? Что девочка думает об отношениях своих родителей? Удастся ли Волочковой добиться от Вдовина возвращения долга? Как ему удавалось вытягивать из жены деньги? Что теперь думает балерина о сути отношений с Игорем с начала их знакомства?Откровения Анастасии Волочковой – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".