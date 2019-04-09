По словам заявителя, неизвестные напали на него на улице Мусы Джалиля, избили, похитили денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылись...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении грабежа.В ОМВД России по району Зябликово поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, неизвестные напали на него на улице Мусы Джалиля, избили, похитили денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылись. Потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 25 и 26-летний приезжие. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22