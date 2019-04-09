09.04.2019

2019-04-09 19:30:54

Порошенко намекнул на ракетный удар по Москве

С приближением второго тура выборов президента Украины Петр Порошенко становится все более изобретательным в своих заявлениях, обещаниях и отчетах перед избирателями. Одна из тем, которую он активно эксплуатирует – противостояние с Россией.



На сей раз украинский лидер заявил, что в стране была создана высокоточная крылатая ракета, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает . Вооружение, по его словам, успешно прошло испытания. Однако применить его пока нельзя – не хватает операторов.



Многие усмотрели в словах Петра Порошенко намек на возможный ракетный удар по Москве. Ведь радиус поражения в тысячу километров как раз позволяет Украине бить по столице России.