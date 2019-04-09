За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти. Речь пойдет о переименовании брендов и юрлиц на Украине, названия которых популяризуют Российскую империю.

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти. Речь пойдет о переименовании брендов и юрлиц на Украине, названия которых популяризуют Российскую империю, пояснил глава института памяти Владимир Вятрович. Это будет содействовать постепенному отдалению от российско-имперского прошлого, считает глава Института нацпамяти.Важно говорить не только о переименовании топонимов, но и юридических лиц, подчеркнул Вятрович. При этом никаких примеров он не привел, сообщает РИА Новости. Вятрович предлагает переименовать все топонимы, имеющие отношения к Российской империи – улицы, названные в честь российских писателей, населенные пунктов, которые повторяют географические названия в России.Законопроект об этом Владимир Вятрович намерен представить через несколько месяцев уже на рассмотрение нового состава парламента: выборы в Раду пройдут осенью 2019 года.Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" на Украине действует с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.Институт нацпамяти Украины составил список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации". Их имена должны исчезнуть из географических названий, подчеркнул Вятрович. Впрочем, в законе не были четко прописаны границы его применения, что вызвало серьезную дискуссию в украинском обществе.