Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года.

Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года.Гости не переводятся в доме Анастасии Волочковой. После того, как там побывала "заклятая подружка" Ксения Собчак, на пороге появился ее коллега Андрей Малахов. Увидев, как балерина скинула перед ним одежду и начала окунаться в ледяную купель, тот не смог сдержать эмоций.Беседа с Андреем получилась задушевной. Благодарная Анастасия назвала его настоящим ведущим и светлым человеком, в отличие от псевдоподружки Ксении Собчак. "Вот и посмотрите на разницу величия. Знаете, что характеризует это величие? Да то, что Андрей показал кадры, в которых неуклюжая "подружка" пыталась надо мной постебаться. Но он, в свою очередь, остался благородным. Хотя, я также не запретила ему заглянуть в каждый уголок моего дома и моей души, затронув темы жизни, отношений с мамой, папой и отцом моей дочери", – сообщила Волочкова на своей официальной странице в социальной сети Instagram.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года, читайте в и специальных .