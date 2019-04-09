Россия не вмешивалась ни в кампанию перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе, ни в избирательную кампанию в США, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Россия не вмешивалась ни в кампанию перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе, ни в избирательную кампанию в США, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко."Это фейк", — заявил дипломат в интервью телеканалу Sky News в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие предположения.Ранее ряд британских политиков утверждали, что Москва якобы могла повлиять на ход агитационной кампании к референдуму 2016 года о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако доказательств этому не нашлось — это в ноябре 2017 года признала и сама премьер-министр Тереза Мэй.Говоря про политические отношения между Великобританией и Россией, Яковенко признал, что они находятся в "довольно замороженном состоянии", однако "бизнес чувствует себя хорошо". Также российский дипломат отметил хорошие отношения в области образования, науки и культуры, передает ТАСС.