Бывшая прима Большого театра рекламирует
свою автобиографическую книгу Плата за успех. Меж тем интернет-обыватели
отмечают, что и так знают об Анастасии Волочковой все – балерина сама этому поспособствовала.
Бывшая прима Большого театра рекламирует
свою автобиографическую книгу "Плата за успех". Меж тем интернет-обыватели
отмечают, что и так знают об Анастасии Волочковой все – балерина сама этому поспособствовала.
В личном Instagram танцовщица
опубликовала фрагмент из своего жизнеописания. Анастасия Волочкова вспоминает
как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет
"Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
По словам Волочковой, тогда ее стремлений не
понимала даже мама. Однако Анастасия была твердо уверена в своей цели.
"Когда исполнилось девять лет, мама
привела меня в Вагановское училище и там услышала, что у меня нет никаких
данных для балета. Моим родителям безапелляционно заявили, что да, танец
девочка показала неплохо и телосложение подходящее, но дело в том, что… нет
никаких способностей для балета. Тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех
физических данных, которые необходимы балерине, что эти данные, конечно, можно
развить, но для этого требуются очень много времени и серьезная кропотливая
работа. Мне было отказано в поступлении", – написала Анастасия Волочкова.
Ниже артистка отметила, что в ее книге
поклонники смогут узнать больше о ее детстве, том, как она развила свои данные
и стала звездой. Анастасия предложила фолловерам сделать предзаказ.
Меж тем некоторые интернет-обыватели
считают, что карьерой обязана своей матери, которую предала и теперь
поливает грязью в интервью. Балерина говорит, что родительница завидует ее
успеху и ранее планомерно разрушала ее отношения с любимыми мужчинами.
"Маме , Вы должны быть благодарны, а Вы еееоблили
грязью на всю страну (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Какой тварью последней надо быть, чтобы родную мать облить
грязью, как бы там не было, но балериной ты стала благодаря маме,а вот
фрикообразным чудовищем благодаря себе!", "Анастасия, мы уже и без Книги о вас
все знаем из телешоу 😄", "Сначала с
Собчак, потом с Малаховым, теперь в инсте....и все одно и
тоже...Щелкунчик...зачем покупать книгу, мы уже все знаем...кто...кого..где и
сколько.. 😂😂😂😂", – писали пользователи Сети.