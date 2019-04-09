Бывшая прима Большого театра рекламирует свою автобиографическую книгу Плата за успех. Меж тем интернет-обыватели отмечают, что и так знают об Анастасии Волочковой все – балерина сама этому поспособствовала.

Бывшая прима Большого театра рекламируетсвою автобиографическую книгу "Плата за успех". Меж тем интернет-обывателиотмечают, что и так знают об Анастасии Волочковой все – балерина сама этому поспособствовала.В личном Instagram танцовщицаопубликовала фрагмент из своего жизнеописания. Анастасия Волочкова вспоминаеткак в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет"Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.По словам Волочковой, тогда ее стремлений непонимала даже мама. Однако Анастасия была твердо уверена в своей цели."Когда исполнилось девять лет, мамапривела меня в Вагановское училище и там услышала, что у меня нет никакихданных для балета. Моим родителям безапелляционно заявили, что да, танецдевочка показала неплохо и телосложение подходящее, но дело в том, что… нетникаких способностей для балета. Тогда мне впервые сказали, что у меня нет техфизических данных, которые необходимы балерине, что эти данные, конечно, можноразвить, но для этого требуются очень много времени и серьезная кропотливаяработа. Мне было отказано в поступлении", – написала Анастасия Волочкова.Ниже артистка отметила, что в ее книгепоклонники смогут узнать больше о ее детстве, том, как она развила свои данныеи стала звездой. Анастасия предложила фолловерам сделать предзаказ.Меж тем некоторые интернет-обывателисчитают, что карьерой обязана своей матери, которую предала и теперьполивает грязью в интервью. Балерина говорит, что родительница завидует ееуспеху и ранее планомерно разрушала ее отношения с любимыми мужчинами."Маме , Вы должны быть благодарны, а Вы еееоблилигрязью на всю страну (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", "Какой тварью последней надо быть, чтобы родную мать облитьгрязью, как бы там не было, но балериной ты стала благодаря маме,а вотфрикообразным чудовищем благодаря себе!", "Анастасия, мы уже и без Книги о васвсе знаем из телешоу 😄", "Сначала сСобчак, потом с Малаховым, теперь в инсте....и все одно итоже...Щелкунчик...зачем покупать книгу, мы уже все знаем...кто...кого..где исколько.. 😂😂😂😂", – писали пользователи Сети.