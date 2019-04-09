Гвюдни Йоуханнессон
9 апреля посетил Санкт-Петербург. Там президент Исландии выступил
на форуме Арктика – территория диалога.
Гвюдни Йоуханнессон
9 апреля посетил Санкт-Петербург. Там президент Исландии выступил
на форуме "Арктика – территория диалога".
Политик удивил присутствующих хорошим знанием
русского языка. Ролик в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Дмитрий
Смирнов. "Извините, я плохо говорю по-русски. Я учил его много лет назад. Но
это я могу и хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая
дружба", – произнес глава Исландии.
Участие в пленарном
заседании IV Международного арктического форума принял и президент России Владимир
Путин. "Арктика — территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для
обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.