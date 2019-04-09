Гвюдни Йоуханнессон 9 апреля посетил Санкт-Петербург. Там президент Исландии выступил на форуме Арктика – территория диалога.

Гвюдни Йоуханнессон9 апреля посетил Санкт-Петербург. Там президент Исландии выступилна форуме "Арктика – территория диалога".Политик удивил присутствующих хорошим знаниемрусского языка. Ролик в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист ДмитрийСмирнов. "Извините, я плохо говорю по-русски. Я учил его много лет назад. Ноэто я могу и хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящаядружба", – произнес глава Исландии.Участие в пленарномзаседании IV Международного арктического форума принял и президент России ВладимирПутин. "Арктика — территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой дляобсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.