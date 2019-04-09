Глава государства в своём приветственном письме выразил уверенность в том, что сегодня и впредь должен сохраняться принцип свободы Интернета. Особенную выразительность этим словам придаёт тот факт, что приветственное письмо было направлено участникам и организаторам 10-го Российского форума по управлению Интернетом.

Глава государства в своём приветственном письме выразил уверенность в том, что сегодня и впредь должен сохраняться принцип свободы Интернета. Особенную выразительность этим словам придаёт тот факт, что приветственное письмо было направлено участникам и организаторам 10-го Российского форума по управлению Интернетом.“Управление” и “свобода”, равно как и “госрегулирование” и “создание правил” — все эти порой противоречивые термины не раз звучали на площадках форума.И в словах каждого спикера они находили логическую связь. Письмо президента прочитал первый заместитель главы его администрации Сергей Кириенко. “Обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов”, — озвучил мнение президента Кириенко.“Важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства”, — отметил Владимир Путин.А вот в выступлении самого Кириенко речь уже шла о неизбежности регулирования интернета со стороны государства и международного сообщества.“Вопрос, должно ли международное сообщество и государство участвовать в регулировании интернета, мне кажется, не стоит. Это неизбежно. Не может быть иначе”, — считает Кириенко.Вот только осуществляться оно должно таким образом, чтобы не только решить задачи государственной безопасности сетевых ресурсов, защиты от киберугроз и сохранения информационных баз данных, как госструктур, так и персональных пользователей, но и сохранить основные свободы, такие, как свобода слова, свобода распространения информации, свобода конкуренции.Глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил мнение, что контроль и регулирование в Интернете, в силу глобальности его структуры, невозможен без межгосударственного соглашения и выработки общемировых правил и принципов контроля.Потенциальный масштаб возможного ущерба таков, что по мнению Левина государства в 21 веке обязаны достичь общего соглашения, “подобно тому, как в двадцатом столетии мы договорились о ядерном разоружении”.Такая аналогия приходит на ум не случайно. Кибербезопасность и защита сетевых ресурсов уже давно в числе приоритетов у военных, а те, как водится не спешат делиться успехами со своими коллегами из других стран.Более того, зачастую при моделировании сценариев отражения атак и совершения проникновения в сети противника — этим противником выступает не абстрактное “преступное сообщество” или “террористическая организация”, а другое государство со всей его государственной сетевой инфраструктурой.В один день с московским форумом в Эстонии стартовали крупнейшие в мире уже десятые по счёту международные учения по кибербезопасности Locked Shields. Учения проводятся для участников из стран-членов НАТО. Ну а внешней угрозой, как водится, выступают страны не вхожие в Альянс.