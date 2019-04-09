Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифа Хафтара нанесла удар по единственному действующему в Триполи международному аэропорту Митига. В результате бомба взорвалась недалеко от самолета с 200 паломниками, вылетавшего в Саудовскую Аравию.

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифа Хафтара нанесла удар по единственному действующему в Триполи международному аэропорту Митига. В результате бомба взорвалась недалеко от самолета с 200 паломниками, вылетавшего в Саудовскую Аравию. О пострадавших не сообщается, передает итальянский новостной сайт TGCom 24.Командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, чтобы таким образом прекратить существующее в стране двоевластие. Восточные регионы страны подчинены парламенту и национальной армии во главе с Хафтаром, а в Триполи базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.По последним данным, в ходе боев погиб уже 51 человек, передает "Интерфакс". Однако глава МИД временного правительства Ливии Абдель Хади Хвеиш, поддерживающий Хафтара, считает, что конфликт продлится недолго."Операция закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет. Ливийцы устали от притеснений свобод, тюрем, убийств, похищений насилия и преступлений", — сказал Хвеиш РИА Новости.