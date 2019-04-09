Певица Нюша опубликовала пикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.

Певица Нюша опубликовалапикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.Артистка опубликовала в Instagramновое фото. Она запечатлена в кожаной куртке, надетой на голое тело. ПевицаНюша демонстрирует небольшой участок левой груди, аккуратно прикрывая сосок.Так откровенно вокалистка анонсировалавыход нового релиза. Артистка сообщила, что в ближайший месяц она вернется кработе. Более того, фанатов ждет большой сюрприз."Прямо сейчас работаю надпроектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная иочень неожиданная работа…" – заинтриговала звезда своих подписчиков.Отметим, что некоторыефолловеры идею певицы Нюшине оценили. По их мнению, пикантные снимки неуместны,если речь идет о работе. Мол, привлекать внимание к своей персоне необходимо талантом, а не оголенными частями тела."Ну уж пол сиськи тутлишние, раз разговор о работе пошел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "дорогая,снетерпением ждем🌸❤️❤️❤️","Надо брать талантом 🤦🏼‍♀️", "Разве законно быть такой красивой? 😍", "Охх,заинтриговала😻", – рассуждали пользователи Сети.Напомним, что в конце прошлого года впервые стала мамой. Дочь артистки появилась на свет за рубежом. Послеродов знаменитость на какое-то время засела дома. Звезда занималась только младенцем.Судя по всему, декретный отпуск подошел к концу.