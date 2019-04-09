Певица Нюша опубликовала
пикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.
Певица Нюша опубликовала
пикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.
Артистка опубликовала в Instagram
новое фото. Она запечатлена в кожаной куртке, надетой на голое тело. Певица
Нюша демонстрирует небольшой участок левой груди, аккуратно прикрывая сосок.
Так откровенно вокалистка анонсировала
выход нового релиза. Артистка сообщила, что в ближайший месяц она вернется к
работе. Более того, фанатов ждет большой сюрприз.
"Прямо сейчас работаю над
проектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная и
очень неожиданная работа…" – заинтриговала звезда своих подписчиков.
Отметим, что некоторые
фолловеры идею певицы Нюши
не оценили. По их мнению, пикантные снимки неуместны,
если речь идет о работе. Мол, привлекать внимание к своей персоне необходимо талантом, а не оголенными частями тела.
"Ну уж пол сиськи тут
лишние, раз разговор о работе пошел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "дорогая,с
нетерпением ждем🌸❤️❤️❤️",
"Надо брать талантом 🤦🏼♀️", "Разве законно быть такой красивой? 😍", "Охх,
заинтриговала😻", – рассуждали пользователи Сети.
Напомним, что в конце прошлого года впервые стала мамой. Дочь артистки появилась на свет за рубежом. После
родов знаменитость на какое-то время засела дома. Звезда занималась только младенцем.
Судя по всему, декретный отпуск подошел к концу.