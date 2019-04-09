Стас Пьеха потерял близкого человека. Популярный исполнитель выступил с заявлением.

Стас Пьеха потерял близкого человека. Популярный исполнитель выступил с заявлением.О том, что в жизни Стаса Пьехи случилось ужасное событие, стало известно через социальную сеть Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с неким мужчиной. "Прощай, братик", – коротко подписал снимок певец.Лаконичная запись заинтриговала многочисленных подписчиков Стаса Пьехи. Так, в комментариях продюсер Иосиф Пригожин отреагировал: "Он же молодой. Как так?" Убитый горем артист ответил: "41 год, сложно поверить". На вопросы, кто этот человек и что с ним случилось, Стас Пьеха предпочел не отвечать, но дал понять, что он умер. "Его больше нет", – коротко объяснил популярный исполнитель.Поклонники выразили свои соболезнования, высказали слова поддержки и немедленно вступили в полемику друг с другом, пытаясь прекратить поток вопросов к артисту. "Люди, будьте ЛЮДЬМИ. Что ж вы налетели – а кто это, а что это, а что с ним, а как с ним... С вами поделились, очень сокровенным.. А вы лезете в душу с грязными ногами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – приструнили подписчиков в комментариях. "Уже не важно, как и почему... Жизнь на Земле – мгновение, но уход лишь продолжение пути. Поддержка душе и легкого продвижения и осознания произошедшего", – философски отметил другой интернет-пользователь.Отметим, что и сам Стас Пьеха был не раз на волосок от смерти. Певец не скрывает, что в молодости увлекался запрещенными веществами. Однажды он даже опубликовал видео, где ему 16 лет. Тогда он вместе с бабушкой участвовал в съемках передачи. рассказал, что к тому времени практически не питался, поэтому весил около 49 кг. По его словам, случалось, ноги отнимались и он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдет действие наркотика.В итоге, из-за очередной передозировки случился пожар. Тогда его доставили в больницу в Москве. признался, что на поиск реально работающей методики борьбы с наркозависимостью у него ушло больше 20 лет.