Московский суд провел в понедельник предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников юриста Любови Соболь к компании Конкорд, принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Московский суд провел в понедельник предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников юриста Любови Соболь к компании "Конкорд", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.Темой иска являлись заболевания детей в несколькихмосковских школах. Однако процесс не дошел до судебных разбирательств, поскольку двое из 15истцов отказались от разбирательств: "Конкорду" удалось урегулировать дело вдосудебном порядке.Также в зал суда не пришли еще двое родителей. Такимобразом, слушания перенесены на 15 апреля, .Любовь Соболь пренебрегала правилами поведения в залезаседания: она публиковала в Twitter фотографии с разбирательства, несмотря назапрет на фото и видеосъемку, отмечают журналисты.Противостояние между "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК)блогера Алексея Навального и петербургским бизнесменом Евгением Пригожинымначалось в феврале. Тогда YouTube-канал "Навальный-live" опубликовал интервью сэкс-сотрудницей комбината "Московский школьник" , который поошибке связывают с компанией Пригожина "Конкорд". Ее рассказ сопровождалсяфотографиями, якобы свидетельствующими об антисанитарии на предприятии.Позже выяснилось, что расследование полностью сфабриковано,а Шилова читала заранее заготовленный текст. При этом фотографии были взятысотрудниками ФБК.При этом ранее пресс-служба "Конкорда" заявление Евгения Пригожина о встрече с Навальным. "Это была наглая попытка вымогать у меня деньги. Во время первого общения с Алексеем он поднял два вопроса. Первый: Я должен буду дать ему 300 миллионов на муниципальную кампанию ФБК в Петербурге. Тогда не будет никаких расследований про питание. Второй: Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена", – приводит пресс-служба слова предпринимателя.Источник заболевания детей Роспотребнадзор установил еще в конце декабря. Причиной стал некачественный творог, произведенный на заводе вЛипецке. Обеспокоенным родителям также была дана возможность ознакомиться срезультатами проверки.Однако поставщики социального питания не остановились наэтом: сейчас собственное расследование проводит Ассоциация предприятийсоциального питания в сфере образования и здравоохранения.