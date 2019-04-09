Московский суд провел в понедельник предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников юриста Любови Соболь к компании Конкорд, принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Московский суд провел в понедельник предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников юриста Любови Соболь к компании "Конкорд", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Темой иска являлись заболевания детей в нескольких
московских школах. Однако процесс не дошел до судебных разбирательств, поскольку двое из 15
истцов отказались от разбирательств: "Конкорду" удалось урегулировать дело в
досудебном порядке.
Также в зал суда не пришли еще двое родителей. Таким
образом, слушания перенесены на 15 апреля, .
Любовь Соболь пренебрегала правилами поведения в зале
заседания: она публиковала в Twitter фотографии с разбирательства, несмотря на
запрет на фото и видеосъемку, отмечают журналисты.
Противостояние между "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК)
блогера Алексея Навального и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным
началось в феврале. Тогда YouTube-канал "Навальный-live" опубликовал интервью с
экс-сотрудницей комбината "Московский школьник" , который по
ошибке связывают с компанией Пригожина "Конкорд". Ее рассказ сопровождался
фотографиями, якобы свидетельствующими об антисанитарии на предприятии.
Позже выяснилось, что расследование полностью сфабриковано,
а Шилова читала заранее заготовленный текст. При этом фотографии были взяты
сотрудниками ФБК.
При этом ранее пресс-служба "Конкорда" заявление Евгения Пригожина о встрече с Навальным. "Это была наглая попытка вымогать у меня деньги. Во время первого общения с Алексеем он поднял два вопроса. Первый: Я должен буду дать ему 300 миллионов на муниципальную кампанию ФБК в Петербурге. Тогда не будет никаких расследований про питание. Второй: Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена", – приводит пресс-служба слова предпринимателя.
Источник заболевания детей Роспотребнадзор установил еще в конце декабря. Причиной стал некачественный творог, произведенный на заводе в
Липецке. Обеспокоенным родителям также была дана возможность ознакомиться с
результатами проверки.
Однако поставщики социального питания не остановились на
этом: сейчас собственное расследование проводит Ассоциация предприятий
социального питания в сфере образования и здравоохранения.