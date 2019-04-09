Группу Дятлова погубили ядовитые испарения. Первыми погибли
самые крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду.
Группу Дятлова погубили ядовитые испарения. Первыми погибли
самые крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду.
Члены отравились, вдыхая ядовитые испарения.
Эту теорию подтверждает тот факт, что первыми погибли самые крепкие туристы,
считает завотделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.
Эксперт напомнил, что первыми погибли Юрий Дорошенко и
Григорий Кривонищенко. С них оставшиеся в живых сняли одежду, чтобы обогреться.
"Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они
первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на пути
от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами. Либо у него была
повышенная чувствительность или непереносимость таких веществ", – считает
Тарасов. И все же, по мнению эксперта, для установления истины необходима
комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов.
Ранее выяснилось, что шестеро туристов, которые в 1993 году
погибли вблизи хребта Хамар-Дабан, и которых называют второй "", могли пострадать из-за паров серной кислоты.
Девять студентов и выпускников Уральского политехнического
института под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в конце
января 1959 года. Следственный комитет России в качестве основной причины
смерти назвал сход снежной лавины. Однако другие эксперты уверены, что гибель
группы Дятлова была подстроена, передает
Что случилось с группой туристов, которых вел в поход Игорь
Дятлов зимой 1959 года, до сих пор вызывает споры. И это несмотря на то, что
спустя 60 лет появилась наиболее вероятная версия. В соответствии с ней,
на перевале убили неопытность, халатность и снежная лавина, пишет
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