Группу Дятлова погубили ядовитые испарения. Первыми погибли самые крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду.

Группу Дятлова погубили ядовитые испарения. Первыми погиблисамые крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду.Члены отравились, вдыхая ядовитые испарения.Эту теорию подтверждает тот факт, что первыми погибли самые крепкие туристы,считает завотделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.Эксперт напомнил, что первыми погибли Юрий Дорошенко иГригорий Кривонищенко. С них оставшиеся в живых сняли одежду, чтобы обогреться."Это были здоровые ребята, трудно поверить, что онипервыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на путиот палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами. Либо у него былаповышенная чувствительность или непереносимость таких веществ", – считаетТарасов. И все же, по мнению эксперта, для установления истины необходимакомплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов.Ранее выяснилось, что шестеро туристов, которые в 1993 годупогибли вблизи хребта Хамар-Дабан, и которых называют второй "", могли пострадать из-за паров серной кислоты.Девять студентов и выпускников Уральского политехническогоинститута под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в концеянваря 1959 года. Следственный комитет России в качестве основной причинысмерти назвал сход снежной лавины. Однако другие эксперты уверены, что гибельгруппы Дятлова была подстроена, передаетЧто случилось с группой туристов, которых вел в поход ИгорьДятлов зимой 1959 года, до сих пор вызывает споры. И это несмотря на то, чтоспустя 60 лет появилась наиболее вероятная версия. В соответствии с ней,на перевале убили неопытность, халатность и снежная лавина, пишет