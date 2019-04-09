Скандал за скандалом сотрясает российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компанию Блэк Стар . Шоумен Рустам Солнцев, привыкший влазить по все самые резонансные истории, и тут не остался в стороне.

Скандал за скандалом сотрясает российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компанию "Блэк Стар" . Шоумен Рустам Солнцев, привыкший влазить по все самые резонансные истории, и тут не остался в стороне.Бывший участник "Дома-2" записал юмористический ролик – обращение к Тимати, который управляет компанией. "Если кто не понял, то Тимати – очень серьезный молодой человек, – говорит Солнцев. – Никогда не улыбается, не смеется, не шутит, как будто пробка от шампанского между глаз трахнула. Может быть, поэтому он внешне уже где-то похож на Кобзона, но внутренне он вождь, ему хочется повелевать"."Пока что ему плохо удается повелевать своими подопечными, – считает Солнцев. – Из "Блэк Стар" на этот раз ушла Кристина Си и стала жаловаться на притеснения. – клип ее заблокировали на "Ютьюбе" ну и всякое такое, по мелочи гадости. По-моему, "Блэк Стар" хочет у нее даже имя забрать".Шоумен, выражаясь фигурально, просто плюнул в глаза коллеге-артисту! "Тимка, а тебе бы больше самоиронии, это очень выручает, – обратился к Тимати Рустам. – Послушай меня, старого лиса. И тогда народ, которого ты разводишь на понты и фейки, не будет смеяться над тобой – он будет смеяться вместе с тобой. А это важно и круто".Напомним, в конце зимы у Тимати случилась размолвка с Егором Кридом – писали, что контракт с молодым артистом не будет продлен. Телеведущая Алена Водонаева после этого раскрыла любопытные подробности финансовых отношений внутри лейбла "Блэк Стар". Если верить Водонаевой, Тимати обратил коллегу в настоящее финансовое рабство – Егор Крид якобы вынужден отдавать 80% доходов.