Звезда группы Фабрика официально объявила о том, что стала матерью. Александра Савельева показала снимок с младенцем.

Звезда группы "Фабрика"официально объявила о том, что стала матерью. Александра Савельева показаласнимок с младенцем.Фото знаменитостьопубликовала в личном Instagram. Саша Савельева держит сверток с новорожденным."Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что покаосознаю и понимаю, но чувствую одно -счастье безмерное! Спасибо всем ктопереживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибоза понимание! Спасибо тебе, мир! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Савельева.Саша Савельева отметила также, что ее сын родился в одном изперинатальных центров Москвы. Артистка поблагодарила докторов, которые помогалией в роддоме. Звезда отметила, что ей очень повезло с врачами.В конце Савельева обратиласьк мужу Кириллу Сафонову. По словам знаменитости, супруг все время ее поддерживал,хотя сам тоже очень переживал."А знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал заруку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седыхволосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Этогероизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю❤", – резюмировала Саша Савельева.Многие звезды шоу-бизнесапоздравили артистку в комментариях. Первой откликнулась экс-солистка группы "Фабрика"Сати Казанова: "Сашуня! Родная! Поздравляю вашу семью от всего сердца! 💝 Пусть здоровым и счастливым будет малыш 🙏💝", – отметила вокалистка.Следующим поздравлял ДимаБилан. "Поздравляю с началом новой и счастливой жизни!!!!! Будьте счастливы и здоровы❤️😍☺️👏🏼" – написал артист. "Поздравляю с этим счастьем! 🙏🏻❤️", – коротко написала Кристина Орбакайте. Пожелали счастье и ее малышу также: Анфиса Чехова, Денис Клявер, Юля Паршута,Оскар Кучера, Наталья Рудова и многие другие.