Модель Светлана Бондарчук регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно 50-летняя звезда рассталась с 38-летним фотографом Сергеем Табуновым и закрутила новый роман.

Модель Светлана Бондарчук регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно 50-летняя звезда рассталась с 38-летним фотографом Сергеем Табуновым и закрутила новый роман.На прошлой неделе знаменитость отправилась на Мальдивские острова с друзьями и новым избранником Сергеем Харченко. Возлюбленный модели работает директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. У него есть дочь от первого брака Юнна.В микроблоге телеведущая опубликовала несколько фотографий с отдыха на пляже. Светская львица не стесняется носить открытые купальники и с удовольствием демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.Пока модель хорошо проводит время с новым мужчиной на отдыхе, ее бывший возлюбленный, фотограф Сергей Табунов вынужден находиться в Москве. Репортеры заметили, как мужчина выгуливал собаку Светланы Бондарчук у бара "Симачев".Об этом сообщил Telegram-канал "Антиглянец". "А вот роковая Светлана Бондарчук неплохо проводит время с бойфрендом, пока ее бывший, фотограф Сергей Табунов, одиноко выгуливает Светину собаку Фанни у "Симачева", – рассказали журналисты.Ранее блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, посвященный телеведущей. По ее мнению, пора вести вести себя в соответствии с возрастом и забыть о светских вечеринках. Она порекомендовала звезде заняться бабушкиными делами: печь пироги, варить пельмешки и увлекаться скандинавской ходьбой.