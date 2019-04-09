В финском Эспоо продолжается чемпионат мира по хоккею среди женщин. Сборная России проиграла команде Канады с результатом 1:5.

В финском Эспоо продолжается чемпионат мира по хоккею среди женщин. Сборная России проиграла команде Канады с результатом 1:5.Единственную шайбу в составе нашей команды забросила Лиана Ганеева. После трех встреч у сборной России три очка и четвертое место в группе А.При этом формула турнира таковая, что наша команда продолжит борьбу в четвертьфинале вместе со всеми пятью командами группы А и тремя сильнейшими коллективами группы В. Наша сборная сыграет со сборной Швейцарии, которую она уже обыграла на групповом этапе.