Нашей стране в конце лета обещают новую волну авиакатастроф. Это может произойти из-за уставших и недоученных летчиков, считает член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Нашейстране в конце лета обещают новую волну авиакатастроф. Это может произойти из-за уставшихи недоученных летчиков, считает член комиссии при президенте по вопросамразвития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник.По информации из доклада генпрокурора Юрия Чайки, основной причиной авиакатастроф в Россиив прошлом году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов. При этомзначительно возросло число погибших из-за этого граждан."Керосина нет, учебных самолетов катастрофически не хватает,в училищах – хронический недолет. Если теорию сегодня преподают ещенормально, то самолетов, на которых можно учиться летать, нет", -приводит слова Сытника . По его словам, зачастую практически сразу послевыпуска из училища специалист садится вторым пилотом на Airbus илиBoeing. А через пять лет может стать командиром корабля, абсолютно не имеясоответствующего опыта."По этой причине сегодня мы и видим большое количествоавиапроисшествий", – сетует заслуженный пилот России. Также он отметил печальнуютенденцию: хорошие пилоты уезжают из страны за границу –в Китай, Южную Корею, Камбоджу, Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том,что там им предлагают лучшие финансовые условия.Юрий Сытник отметил, что рискипассажиров в России сегодня очень высоки. "Можно прогнозировать в концеавгуста – сентябре очередной "самолетопад" – к этому временинакапливается усталость, притупляется внимание", – предсказал новую волнуавиакатастроф эксперт. Влияет на внимание пилотов и недосып в горячий сезонотпусков.