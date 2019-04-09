Нашей
стране в конце лета обещают новую волну авиакатастроф. Это может произойти из-за уставших
и недоученных летчиков, считает член комиссии при президенте по вопросам
развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Нашей
стране в конце лета обещают новую волну авиакатастроф. Это может произойти из-за уставших
и недоученных летчиков, считает член комиссии при президенте по вопросам
развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник.
По информации из доклада генпрокурора Юрия Чайки, основной причиной авиакатастроф в России
в прошлом году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов. При этом
значительно возросло число погибших из-за этого граждан.
"Керосина нет, учебных самолетов катастрофически не хватает,
в училищах – хронический недолет. Если теорию сегодня преподают еще
нормально, то самолетов, на которых можно учиться летать, нет", -
приводит слова Сытника . По его словам, зачастую практически сразу после
выпуска из училища специалист садится вторым пилотом на Airbus или
Boeing. А через пять лет может стать командиром корабля, абсолютно не имея
соответствующего опыта.
"По этой причине сегодня мы и видим большое количество
авиапроисшествий", – сетует заслуженный пилот России. Также он отметил печальную
тенденцию: хорошие пилоты уезжают из страны за границу –
в Китай, Южную Корею, Камбоджу, Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том,
что там им предлагают лучшие финансовые условия.
Юрий Сытник отметил, что риски
пассажиров в России сегодня очень высоки. "Можно прогнозировать в конце
августа – сентябре очередной "самолетопад" – к этому времени
накапливается усталость, притупляется внимание", – предсказал новую волну
авиакатастроф эксперт. Влияет на внимание пилотов и недосып в горячий сезон
отпусков.