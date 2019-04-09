09.04.2019

2019-04-09 18:45:47

С территории отдела полиции в Москве угнали BMW

Неустановленные злоумышленники угнали с территории одного из отделов полиции в Москве внедорожник BMW золотистого цвета, передает . В городе объявлен план "Перехват". Сообщается, что преступники могут быть вооружены.