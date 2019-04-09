Стало известно, что именно стало причиной конфликта
в кафе осенью прошлого года, который печально закончился для футболистов. По
словам свидетеля Карена Григоряна, Кокорин и Мамаев слишком развязно себя вели.
Стало известно, что именно стало причиной конфликта
в кафе осенью прошлого года, который печально закончился для футболистов. По
словам свидетеля Карена Григоряна, Кокорин и Мамаев слишком развязно себя вели.
Во время суда над спортсменами
их друг и свидетель происшествия рассказал, почему потерпевший чиновник Денис
Пак нецензурно выразился в адрес футболистов. Он отметил, что Александр
Кокорин и Павел Мамаев изображали в кафе интимную близость с девушками
и своими друзьями.
Из
опроса прокурором товарища футболистов выяснилось, что девушка, пришедшая с
Кокориным, садилась на него сверху и опускалась под стол, имитируя половой акт.
"Скажите, а кто-то из мужчин после этого
садился на Кокорина-старшего сверху?" – цитирует прокурора из зала суда
телеканал . Свидетель ответил, что это был футболист Геннадий Куропаткин.
По показаниям Карена Григоряна, глава департамента Минпромторга
Денис Пак подошел сделать замечание перешедшей грань приличия компании, когда
на нападающем "Зенита" сидел Куропаткин, а на Мамаеве лежала девушка. Примечательно, что
на слушании по делу присутствовали жены обоих футболистов.
Напомним, а также младшего брата первого и их друга
Александра Протасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двух
драках в Москве. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября
срок содержания под стражей футболистов.