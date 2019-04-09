Стало известно, что именно стало причиной конфликта в кафе осенью прошлого года, который печально закончился для футболистов. По словам свидетеля Карена Григоряна, Кокорин и Мамаев слишком развязно себя вели.

Стало известно, что именно стало причиной конфликтав кафе осенью прошлого года, который печально закончился для футболистов. Пословам свидетеля Карена Григоряна, Кокорин и Мамаев слишком развязно себя вели.Во время суда над спортсменамиих друг и свидетель происшествия рассказал, почему потерпевший чиновник ДенисПак нецензурно выразился в адрес футболистов. Он отметил, что АлександрКокорин и Павел Мамаев изображали в кафе интимную близость с девушкамии своими друзьями.Изопроса прокурором товарища футболистов выяснилось, что девушка, пришедшая сКокориным, садилась на него сверху и опускалась под стол, имитируя половой акт."Скажите, а кто-то из мужчин после этогосадился на Кокорина-старшего сверху?" – цитирует прокурора из зала судателеканал . Свидетель ответил, что это был футболист Геннадий Куропаткин.По показаниям Карена Григоряна, глава департамента МинпромторгаДенис Пак подошел сделать замечание перешедшей грань приличия компании, когдана нападающем "Зенита" сидел Куропаткин, а на Мамаеве лежала девушка. Примечательно, чтона слушании по делу присутствовали жены обоих футболистов.Напомним, а также младшего брата первого и их другаАлександра Протасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двухдраках в Москве. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентябрясрок содержания под стражей футболистов.