Около 18:30 по местному времени в аэропорту Уфы экстренно приземлился рейс S7-170 авиакомпании Сибирь. Самолет совершал перелет из Омска в Москву, сообщает ГТРК Башкортостан.

Около 18:30 по местному времени в аэропорту Уфы экстренно приземлился рейс S7-170 авиакомпании "Сибирь". Самолет совершал перелет из Омска в Москву, сообщает ГТРК "Башкортостан".Причиной ЧП стало плохое самочувствие одной из пассажиров. Женщину 1960 года рождения сняли с рейса с подозрением на инфаркт. Специалисты прибывшей на место реанимационной бригады доставили ее в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 22 города Уфы. Всего на борту находилось 125 человек. В настоящий момент самолет вылетел в пункт назначения.