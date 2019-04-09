Разместив на предвыборных плакатах изображение российского президента рядом со своей фотографией Петр Порошенко фактически признал победу Владимира Путина на выборах. Теперь президенту Украины осталось только выполнить формальности по передачи рычагов власти лидеру России.

Разместивна предвыборных плакатах изображение российского президента рядом со своейфотографией Петр Порошенко фактически признал победу Владимира Путина навыборах. Теперь президенту Украины осталось только выполнить формальности попередачи рычагов власти лидеру России.Порошенкопоказал свою слабость, развесив в украинских городах билборды с Путиным и подписью"21 апреля. Выбирай!". По сути, народ уже свой выбор сделал – он проголосовалза Владимира Зеленского, а популярность нынешнего президента упала с 55% в 2014году до 16% в 2019-м.Лихозаменив своего оппонента Зеленского на Путина президент сам не понял того, чтоотдал власть в руки российскому президенту. Пока, конечно, лишь образно, впереносном смысле.Но уэтой истории есть и второе дно: дело в том, что штаб Порошенко не спрашивалсогласия Путина на размещение его изображения, а это – прямое нарушениероссийских законов. Причем, фотографии Путина, смотрящего в глазу Порошенко,размещены не только вдоль дорог, но и опубликованы в рекламных газетах тиражом 4 миллионаэкземпляров.Даже на самой Украине подтверждают, что дляиспользования в рекламе изображения российского лидера необходимо было получитьего согласие, что сделано не было. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш прямозаявила об этом.Понятно,что беспомощный Порошенко осознал перед вторым туром выборов горькую правду – водиночку ему не одолеть Владимира Зеленского. Сам он или его пропагандисты всемисилами пытаются поднять ему рейтинг – никто не знает. Но фото Путина явноиспользуется не в пользу Петра Алексеевича, заявил российский политолог ЕвгенийМинченко.Причем,используется уже не первый раз. В феврале съезд украинского президента прошелпод лозунгом "Или Порошенко, или Путин".При этом украинский лидер и тогда, и сейчас требует от Кремля, чтобы тотпрекратил вмешиваться в украинские выборы.Чтокасается ответственности за использование образа Владимира Путина, то в РоссииПорошенко грозят серьезные иски с очень большими суммами. По Гражданскомукодексу нашей страны (статья 152.1) изображение любого гражданина охраняется. Обнародованиеи дальнейшее использование фотографии допускаются только с согласияэтого гражданина. Его необходимо получить в письменной или в устной форме. Если гражданин считает, что егоизображение было использовано без его согласия, то он имеет право обратиться в суд зазащитой своих прав. В этом случае суд может взыскать компенсацию за незаконное использование фото.Напомним,что второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участиедействующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, иартист Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.